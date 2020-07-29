美國消費者信心減弱、財報結果不如預期，以及國會在新冠肺炎援助法案上的角力令投資人感到擔憂，由明星科技股領跌，周二華爾街股市收黑。

美國新冠肺炎確診數持續激增，使經濟復甦前景受到威脅，7月消費者信心指數意外疲弱。

蘋果、臉書、亞馬遜、Alphabet等重量級企業即將發布財報，國會兩黨在新一輪新冠肺炎紓困案上的分歧，以及聯準會召開為期兩天的貨幣政策會議，亦令投資人縮手。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，沒有為企業與其他機構提供免責保護的新冠紓困法案將過不了參議院。由民主黨掌控多數的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則表示，眾院對於該法案有其他優先事項，並批評參院枉顧食物、租金等民生基本需求。

周二收盤，道瓊工業指數跌205.49點或0.77%，為26,379.28點。標普500指數跌20.97點或0.65%，為3,218.44點。那斯達克指數跌134.18點或1.27%，為10,402.09點。

麥當勞與3M業績表現令人失望，股價分別下挫4.8%與2.5%，給道瓊指數帶來的壓力最大。

標普500指數11大類股中，僅防禦型的地產、公共事業與必需消費品類股上漲；材料、能源與非必需消費品類股表現最疲弱。

FAANG明星股全面下跌，亞馬遜跌1.8%，網飛跌1.4%，Alphabet跌1.7%，臉書跌1.5%，蘋果跌1.6%。

輝瑞上修全年財測，股價應聲上揚3.9%，該公司此前宣布其研發的新冠肺炎候選疫苗將展開關鍵的全球臨床試驗。

(時報資訊)