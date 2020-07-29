教育部體育署加碼的400萬張「動滋券」昨(28)日公開抽籤，共抽出8組亂數，其中身分證尾數4的民眾，中籤機率僅7.69%，低於其他尾數的10%，其實這個特別現象無關數學機率，而是內政部20年前種下的因。由於傳統視「4」為不祥數字，因此2000年後身分證末碼即不會出現4，因此這20年來民眾就不會拿到末碼為4的身分證。

教育部次長林騰蛟昨在抽籤現場表示，動滋券抽中機率基本上是一樣的，可能一般民眾對身分證末碼為4有不同的看法，所以相對中獎機率較低。

這次動滋券有698萬人登記，中籤率約五成七，但身分證末碼0~9的中籤機率，幾乎都在10%左右，但末碼為4的民眾機率最低，約7.6%。對此，教育部次長林騰蛟表示，動滋券抽中機率基本上是一樣的，可能一般民眾對身分證末碼為4會有不同的看法，所以相對中獎機率較少。

林騰蛟的解釋說得更直白，其實就是民間忌諱諧音「4」。《風傳媒》報導說，對於民眾的需求，內政部也從善如流，在2000年即開始設定身分證末碼不會出現4。另外，自2018年10月18日起，身分證字號末碼為4，及阿拉伯數字第3碼至第8碼含有3個4以上的人，也可向戶政事務所申請變更。

據了解，身分證各末碼的中籤機率，尾數為0的佔10.43%、1佔10.04%、2佔10.11%、3佔10.28%、4佔7.69%、5佔10.31%、6占10.10%、7占10.32%、8佔10.40%、9佔10.32%，身分證尾數「4」的中籤率的確最低，人數也只有30萬7419人，其他數字則都超過40萬人，最高和最低中籤率差可達2.71%。

(中時新聞網)