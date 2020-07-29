14萬份客庄券今中午抽籤，下午5點起LINE通知中獎。（圖／中時新聞網）

四款振興加碼券中，價值最高800元的客庄券，吸引將近300萬人登陸抽籤，中獎機率大約只有4%，而今天中午12點客委會也將直播抽出14萬個幸運兒，8月起中獎民眾可到全國11個縣市70個客庄貼有「浪漫客庄遊指定店」專用貼紙的合作店家使用。

客家委員會推出價值800元的「浪漫客庄旅遊券」，總共有28萬份，其中14萬份的敬老家庭券已於上周抽完，另14萬份的一般民眾券將在今天中午12點直播抽獎，昨天截止登記後，登陸人數逼近300萬，中獎機率是四券最低，只有4%左右。

客委會指出，今天下午5點起用LINE通知中獎人，晚上7點起開放民眾查詢中獎名單。另從8月1日起民眾可至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，具稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者消費使用。

客委會指出，由於全台參與此活動的民眾已逾200萬，已達「異地消費」的目的，考量消費者與店家交易的便捷性，因此取消客庄券需要前往非戶籍地消費的限制。

(中時新聞網)