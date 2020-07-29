銅箔基板廠—聯茂(6213)因高頻高速材料出貨暢旺，第2季合併營收74.71億元、稅後盈餘8.65億元及單季每股盈餘2.6元，同步創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為3.91元，創下歷年同期新高，由於大陸5G基地台建置趨緩，且中美貿易衝突未解，聯茂謹慎看待第3季，第3季是否比第2季好要看8月以後客戶拉貨狀況。

受惠於大陸5G基礎建設及疫情帶旺網通設備及伺服器需求強勁，聯茂第2季合併營收達74.71億元，季增32.98%，年成長25.25%，創下單季歷史新高，營業毛利為15.66億元，年成長35.23%，單季合併毛利率為20.96%，年增1.54個百分點，稅後盈餘為8.65億元，年成長49.91%，季增1.29倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.6元；累計上半年合併營收為130.9億元，年成長16.26%，營業毛利為26.24億元，年成長23.19%，合併毛利率為20.05%，年增1.13個百分點，稅後盈餘為12.43億元，年成長14.77%，創下歷年同期新高，每股盈餘為3.91元。

以產品比重來看，第2季網通相關占比達60%、消費性產品占20%、手機跟車用各約5%。

聯茂表示，由於大陸5G基地台建置趨緩，且中美貿易衝突未解，謹慎看待第3季，第3季是否比第2季好要看8月以後客戶拉貨狀況。

為因應客戶需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，另外30萬張產能將於8月1日全數開出，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年初可望陸續再增加60萬張產能。

(時報資訊)