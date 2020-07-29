台股昨天（28日）早盤攻上1萬3千點大關後，引爆短線客突襲，指數震盪近500點，終場收在12586點。財信傳媒董事長謝金河表示，這幾天半導體族群帶頭衝，台積電已完成階段性任務，台股接下來會反映第二季財報，業績表現出色的個股會脫穎而出，但指數壓回機率大。回檔很深，有基本面支撐，有實力的生技股會止跌！

謝金河昨晚在臉書發表「物極必反：用力過猛就不好！」一文指出，這幾天全台灣上演台積電的秀，從台積電拉動串起聯電、世界先進，再加上聯發科、日月光，半導體股狂熱把台灣的加權指數拉升至13031.7點，28日可說是台股登峰造極日，還出現歷史性的3439.27億大量。這當中，台積電成交749.36億元，但台積電股價從466.5元殺到435元，聯發科從763殺到680元，成交258.29億元，聯電出現59.95萬張巨大成交量，股價從23.85元殺到21.8元，單是這三家公司，成交量高達1145.29億元，這個熱到最高點，也是半導體回檔的徵兆。

謝金河表示，台積電一直以來都是穩健的腳步慢慢往上走，這是投資股的走勢。但這三天受到英特爾大跌，轉單效應影響，台積電ADR動輒以10%以上幅度大漲，搖身變成大飆股。台積電昨天成交量16.58萬張，也代表巿場散戶追進來了，台積電從溫文儒雅的紳士變成一頭狂牛，在台中的演講上，黃嘉斌兄用台積電的線型配上中央山脈，非常傳神。但這是衝刺大關卡的必要之惡，也代表台股短線指數的衝刺告一段落。

他也說，這幾天很多人眼看著加權指數300、400點大漲，自己手上的股票可能跌停板，非常不自在。其實台股早已回檔修正，像是合一從476.5元殺到170.5元，從7月9日迄今，合一已跌掉306元，跌幅64.2%，這是非常罕見的巨大回檔。半導體股大漲撐住指數，但原先炒高的生技股卻跌得東倒西歪，這是標準的回檔走勢。目前台積電已完成階段性任務，台股接下來會反映第二季財報，業績表現出色的個股會脫穎而出，但指數壓回機率大。回檔很深、有基本面支撐、有實力的生技股會止跌！

(中時新聞網)