蕭亞軒去年認戀男友黃皓。（圖／翻攝自蕭亞軒MISSELVA微博）

蕭亞軒預告發生了不好的事。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

天后蕭亞軒去年8月生日公開認戀小她16歲的大陸男模黃皓，兩人後來大方在蕭亞軒新MV中合體放閃，近日黃皓驚傳身體不適吐血，緊急送醫。今(29日)凌晨，蕭亞軒又突然在粉絲群裡放震撼彈，直說人生有「大事要發生」，還強調不是好事，令人擔憂。

被封為最強發電機的蕭亞軒出道後緋聞無數，去年她和黃皓公開交往後，得到一票粉絲的支持，最近卻傳黃皓肚子痛吐血送醫，公司則回應應是黃皓壓力太大，但目前已經康復，感謝外界關心，而今年520蕭亞軒還PO出跟男友在床上深情對望照片，甜喊：「We steal the night 我的心被你偷走了」。

今蕭亞軒突然進歌迷官方微博群聊天，說：「大事要發生」、「我的人生」、「說了......但遲早」、「不是好事」、「希望你們能瞭解我的朋友」，但沒點出發生什麼事，有人猜該不會與男友分手，也有人猜要引退，蕭亞軒目前都暫無解答。

(中時新聞網)