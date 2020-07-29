受到美股拉回、台積電ADR暴跌情形下，截至上午9點37分，台股早盤拉回近百點，台積電也跟著狂瀉3.5%（或15.5元），最低來到419.5元，短線漲勢稍歇。法人認為，台積電昨爆出超過16萬張巨量，市場有過熱跡象，股價短線震盪難免、恐回測5日線。

由於新冠疫情持續延燒，加上企業財報不佳以及美國國會新一輪紓困計畫爭議不休，美股四大指數全面收低。道瓊指數下跌205.49點、收在26379.28點，NASDAQ指數下跌134.18點、收10402.09點，S&P 500指數下跌20.97點、收在3218.44點，費城半導體指數下跌44.22點、收在2060.4點。

投資人最關注的台積電ADR，在經歷2個交易日激情大漲之後，周二（28日）台積電ADR大跌7.6%，陷入漲多拉回窘境，投資人須留意後市獲利了結賣壓對股市的衝擊。

(中時新聞網)