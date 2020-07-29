北部一名下半身癱瘓、視力嚴重退化女子，控訴慘遭「狼志工」性侵！對方利用愛心團體志工身分接近她、取得信任後，就露出真面目，看準她無力反抗，竟然不顧她插著尿管、包著尿布，多次侵犯得逞，甚至還假扮「水電工」，要她做他一輩子性奴。

這名身障女向《鏡週刊》表示，自己去年4月遭遇意外，導致下半身癱瘓、視力嚴重退化、腦部受損，在醫院昏迷1個月。清醒後因身心受創，還與家人鬧翻，由一個志工團體提供照護、幫忙募款。

身障女指出，該名惡狼A男是該志工團前團員，也前來關心她，最後取得她的信任，因自己無處可去，最後搬進A男家。結果噩夢就此展開，A男不顧她插著尿管、包著尿布，常常伸手猥褻她下體。此外，A男還曾假扮「水電工」侵犯她，甚至還說要她當他一輩子性奴。

關於女子的指控，A男表示當時兩人是同居情侶關係，自己照顧她、幫她申請重度殘障手冊，分手後竟被指控性侵，無法接受。

(中時新聞網)