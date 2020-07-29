美股走跌，台股29日也開低在12,530.74點，台積電（2330）、聯電（2303）皆開跌，世界先進（5347）也同步走低，但隨即有買盤進場拉抬，加權指數跌幅收歛至平盤附近震盪。

受到美國消費者信心滑落、財報結果令人失望、議員們對疫情紓困法案意見分歧的影響，美國四大指數28日全面走低，由大型科技類股領軍下挫。

道瓊工業平均指數7月28日下跌0.77％（205.49點）、收26,379.28點。那斯達克指數下跌1.27％（134.18點）、收10,402.09點。費城半導體指數下跌2.1％（44.22點）、收2,060.40點。

元富投顧指出，因台積電、聯電、聯發科28日早盤股價急漲，造成指數大漲，投資人害怕行情高檔反轉，也造成資金排擠，甚至蹦出天量，失控長黑，以致於指數在大漲創高後拉回。

元富投顧指出，台股短期反應利多消息面，造成行情過熱，在激情過後，會趨於平靜。資金行情方興未艾，因為台積電大漲，而退場的中小型資金，一旦行情穩定下來或回檔量縮，馬上又會進場找尋有題材的中小型成長股，因此大量波動只是短線，類股持續輪漲，才是資金行情是否長遠的依據。

(工商 )