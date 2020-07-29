氣動元件大廠亞德客-KY第二季EPS攀至6.97元，創單季新高；上半年EPS達9.11元，締造同期新高。法人依據，亞德客7月前20天出貨勝過去年7月份合併營收人民幣2.95億元推估，7月合併營收有機會挑戰年成長三成。自動化設備及5G相關產業訂單增溫，第三季合併營收與去年同期相比淡季不淡，年增幅至少15％。

亞德客自結第二季，第二季合併營收新台幣53.36億元，營業毛利27.16億元，毛利率回升至50.89％，營業利益18.37億元，稅前利益為17.48億元、稅後淨利13.17億元，EPS高達6.97元，創單季新高，表現優於市場預期。上半年合併營收84.93億元，營業利益25.29億元，稅前淨利23.24億元，稅後淨利17.21億元，EPS從去同期7.72元攀升至9.11元，改寫同期新高。

亞德客財務長曹永祥表示，亞德客工廠稼動率從3月中下旬起持續提升，加班時數增加，雖導致加班費顯著增加，但產及效率都高於加班費用，營業額增加，使得第二季營業利潤率回升至34.42％，創近8年單季新高。提升效率及降低固定費用攤提，是第二季EPS創單季新高的主因。

亞德客表示，目前氣動元件交期很短，短則3～5天，長則1個月以上，端視客戶拉貨情況而定。7月前27天出貨與6月同期相當，但比去年同期大幅成長，目前訂單能見度約1個月。亞德客第二季出貨情況不錯，囿於產能不足，存貨也不足，造成存貨周轉天數低於正常水準，影響客戶出貨。第三季受5G基地台及智慧型手機需求動能不弱的激勵，工廠稼動率將維持95％～100％，多備些庫存。

亞德客指出，第三季有正負面因素交錯，負面因素，一、倘若疫情爆發第二波會影響失業率，進而影響終端需求。二、中美貿易摩擦還持續。正面因素有一、中國政府去年啟動新基礎建設10年計畫，會有一定投資。二、5G相關基地台及智慧型手機需求。三、中國政府為穩定經濟，會有鼓勵措施。過去兩個月，正面影響大於負面。即使未來充滿不確定變數，不意味未來出貨會不好或轉弱。

(工商 )