太空人隊今（29）日在休士頓主場迎戰道奇隊，賽前球團宣布與71歲的現役最多勝老教頭貝克提前續約1年，明年繼續帶兵，貝克非常開心不用只待1年就離開，過去他曾有過這種「跛鸭教頭」的經驗。他的執教經驗非常豐富，生涯累計1865勝居現役總教練之冠，大聯盟史上則排第15位。
貝克是在今年1月才臨危受命，接下太空人隊總教練一職。由於去年球季結束後爆發的「偷暗號事件」，使得原本的教頭辛區和總經理魯諾都下台求去。
現年71歲的貝克於1993年開始擔任舊金山巨人隊總教練，今年是他第23年執教生涯。他曾三度獲選國家聯盟「最佳總教練」，並於離開國民隊後執教太空人隊。不過2017年率隊拿下97勝65敗後，表現優異卻未獲續聘，直到這次偷暗號事件後，太空人隊才請他重作馮婦，再次擔任教頭。
太空人隊球團總經理克里克表示，貝克非常適合球隊，在他加盟的幾個月裡就展現獨到的見識，而他豐富的執教經驗更是異常寶貴，很高興明年見到他繼續穿著太空人隊球衣。
此外，三壘教練佩提斯、投手教練史壯也獲得續聘，他們是原總教練辛區的班底，但在辛區離職後獲得球團留任至今。
(中時 )
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