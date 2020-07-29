有「綠色奧斯卡」之譽的「野望國際自然影展」，內容取材兼具深度與廣度，金門國家公園管理處自8月1日至8月15日，在中山林第2視聽室播放，20部精采生態影片作品適合暑假親子共賞，即日起有「綠色奧斯卡」之譽的「野望國際自然影展」，內容取材兼具深度與廣度，金門國家公園管理處自8月1日至8月15日，受理報名。

金管處指出，播放時間為每周一到周日上午10：00，每週六、日加碼放映下午14：00場次，為期2周，共計20場次，採網路報名及現場候補入場，座位額滿為止。另有集點活動，觀賞1場次可獲1點，獲得5點以上，可兌換紀念品乙份，獲得15點以上，則可兌換精美限量紀念品乙份。

金管處說明，「野望國際自然影展」源自於英國Wild screen Film Festival，為全球最有規模的生態影展，至今已超過40個國家參與，此次活動由內政部營建署、台灣野望自然傳播學社暨台灣各國家公園共同合辦，精選20部生態紀錄片在台灣巡迴1年播放。野望影展主題聚焦生物多樣性，內容除了各國在生物多樣性的保育努力之外，更揭露全球所面臨的棲地破壞、物種瀕危、氣候變遷、環境污染以及外來種入侵等日趨嚴峻問題。

此次活動包括《地球脈動2：城市》、《宇宙奇石：家園》、《拯救紅毛猩猩》、《藍色星球2：珊瑚礁》、《巨象珍寶》、《超級英雄裸鼴鼠》、《亞洲奇猿家族》、《雲端花園》、《神祕雨林》、《遇見灰熊》、《海洋深淵之光》、《極限巔峰洛磯山》、《超級蜂鳥》、《村野故事》、《犰狳大飯店》、《蘇格蘭之虎》、《山中幽靈：雪豹》、《蟾蜍人》、《地球奇蹟一日》、《勇不回頭》等20部精采生態影片作品。

(中時 )