連兩天境外移入確診案例，加上泰籍移工返國確診案，讓全台恐慌，新北市長侯友宜29日指出，這是非常嚴肅的警訊，國內目前疫情雖在可控制範圍，但別忘了阻絕境外、管控境內，他除再次呼籲中央對入境者全面普篩與居家檢疫，也要求勞工局加強查核新北移工居住環境，確保安全。

侯友宜說，國際疫情沒有縮小反而更嚴峻，除美國、巴西、印度，連標榜防疫極佳的越南也淪陷，台灣近期12例境外移入，與鄰近縣市泰籍移工回到母國才發現確診，現在才開始溯源。

侯友宜說，現階段大家都在談疫情舒緩、振興經濟，報復性旅遊讓風景區人潮洶湧，但不要忘了阻絕境外、管控境內，必須要嚴格落實執行，如果沒有憂患意識，第二波攻擊就會降臨台灣。

侯指出，入境者全面普篩「喊了很久」，雖然中央有提升規格，但考慮到量能問題，仍沒有做到百分百，希望中央做到位；各局處要做最壞打算，勞工局要針對移工居住環境查核， 無症狀確診等問題都是挑戰。

侯友宜也說，接下來有許多大型活動要舉辦，包括中央補助的淡水環境藝術節，目前原則上先規畫、先辦，但仍要看疫情發展，要把防疫擺在前面，必要時要停止。

侯友宜說，接下來秋冬會不會有第二波難說得準，該戴口罩戴起來，保持社交距離，不要歡樂過頭。

(中時 )