文化部要求公視要成立「國際影音平台」,引發外界對政府介入公共電視的爭議。公視董事陳順孝表示,自己贊成公視國際影音平台,但是投下了反對票。並透露他24日收到臨董會會議資料,全部僅8頁簡報,看完怒火中燒,這哪裡是「完整資料」,「學生若敢交這麼雜亂粗略的企劃書給我,鐵定被我當掉。」

陳順孝說,這項計劃的前導計畫經費4500萬、正式計畫四年58億,公視已經提出計畫案,連人員都已開始聘任,管理團隊卻沒向董事會報告。政府願意撥款做國際傳播平台絕對是好事,但是公視管理團隊為何不向董事會報告?

但24日收到臨董會會議資料卻讓陳怒火中燒,只看到8頁大字簡報。第一頁封面,第二頁6行預算簡述,第三四頁網站技術,第五六七頁內容製作,舉例要做節目「新台灣鐵道傳奇」、「法比歐的Land of Dreams」,新聞題材方向包括政策社福、產業經濟、公民意識、自然人文、社會文化,短影音要訪談駐台CEO、問國外網紅「What do you know about Taiwam」,還要將至少50小時的節目重製英文字幕,第八頁執行時間。

後來陳順孝「靠自己」才找到「PTS Word-Taiwan 國際影音平台前導專案」計畫書,總共19頁,沒有不可告人之處,不懂為何不提供,這份企劃書雖完整,但不成熟,它的目標對象只籠統寫著「18歲以上使用英語之國際人士」,企劃書沒有說明要如何接觸其他國家的人、如何吸引他們、影響他們,更沒規劃發展階段。

陳順孝認為,不成熟的原因就是太倉促,他後來得知,本案5月27日啟動,6月12日就向文化部提出企劃書,前後只有十幾天,難免不成熟。可是國際傳播是何等大事,前導計畫4500萬、正式計畫58億是多少勞苦百姓的稅金,貿然投入一個不成熟的計畫,恐怕浪費錢又無法達成目標。

對於政治黑幕,陳順孝指出,董事會內部已經在傳聞「未來董事長已內定,有人以未來董事長代理人自居在公視內部調兵遣將」,董事會上請總經理說明,沒想到總經理竟說,可能是三部門的人本來就認識外傳新董事長,這是他們私人交友,不便干涉。

陳請總經理至少調查一下,她先是答應,然後又說這不知道方不方便問。讓陳越聽越怒,如此攸關公視獨立性的事情,竟想如此放過,「讓我對此事的真實性、嚴重性更加懷疑。」

陳順孝表示,他贊成公視建置國際影音平台,一來是因為公視獨立自主、不受政府控制,二來是因為公視夠專業、有創意,三來公視經費不足,58億4500萬的資金挹注能讓公視做好更多事。然而實際檢視國際影音平台建置過程,一來政治插手,破壞公視獨立自主;二來倉促趕工,做不出夠水準的企劃和節目;三來經費是專案補助,不是法定預算,政局多變,經費多寡甚至能否持續都有變數。這與他認知的公視國際影音平台迥然不同,最後投下不同意票。

