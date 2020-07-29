文化部要求公視要成立「國際影音平台」，引發外界對政府介入公共電視的爭議。公視董事陳順孝表示，自己贊成公視國際影音平台，但是投下了反對票。並透露他24日收到臨董會會議資料，全部僅8頁簡報，看完怒火中燒，這哪裡是「完整資料」，「學生若敢交這麼雜亂粗略的企劃書給我，鐵定被我當掉。」

陳順孝說，這項計劃的前導計畫經費4500萬、正式計畫四年58億，公視已經提出計畫案，連人員都已開始聘任，管理團隊卻沒向董事會報告。政府願意撥款做國際傳播平台絕對是好事，但是公視管理團隊為何不向董事會報告？

但24日收到臨董會會議資料卻讓陳怒火中燒，只看到8頁大字簡報。第一頁封面，第二頁6行預算簡述，第三四頁網站技術，第五六七頁內容製作，舉例要做節目「新台灣鐵道傳奇」、「法比歐的Land of Dreams」，新聞題材方向包括政策社福、產業經濟、公民意識、自然人文、社會文化，短影音要訪談駐台CEO、問國外網紅「What do you know about Taiwam」，還要將至少50小時的節目重製英文字幕，第八頁執行時間。

後來陳順孝「靠自己」才找到「PTS Word-Taiwan 國際影音平台前導專案」計畫書，總共19頁，沒有不可告人之處，不懂為何不提供，這份企劃書雖完整，但不成熟，它的目標對象只籠統寫著「18歲以上使用英語之國際人士」，企劃書沒有說明要如何接觸其他國家的人、如何吸引他們、影響他們，更沒規劃發展階段。

陳順孝認為，不成熟的原因就是太倉促，他後來得知，本案5月27日啟動，6月12日就向文化部提出企劃書，前後只有十幾天，難免不成熟。可是國際傳播是何等大事，前導計畫4500萬、正式計畫58億是多少勞苦百姓的稅金，貿然投入一個不成熟的計畫，恐怕浪費錢又無法達成目標。

對於政治黑幕，陳順孝指出，董事會內部已經在傳聞「未來董事長已內定，有人以未來董事長代理人自居在公視內部調兵遣將」，董事會上請總經理說明，沒想到總經理竟說，可能是三部門的人本來就認識外傳新董事長，這是他們私人交友，不便干涉。

陳請總經理至少調查一下，她先是答應，然後又說這不知道方不方便問。讓陳越聽越怒，如此攸關公視獨立性的事情，竟想如此放過，「讓我對此事的真實性、嚴重性更加懷疑。」

陳順孝表示，他贊成公視建置國際影音平台，一來是因為公視獨立自主、不受政府控制，二來是因為公視夠專業、有創意，三來公視經費不足，58億4500萬的資金挹注能讓公視做好更多事。然而實際檢視國際影音平台建置過程，一來政治插手，破壞公視獨立自主；二來倉促趕工，做不出夠水準的企劃和節目；三來經費是專案補助，不是法定預算，政局多變，經費多寡甚至能否持續都有變數。這與他認知的公視國際影音平台迥然不同，最後投下不同意票。

(中時新聞網)