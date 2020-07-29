中央流行疫情指揮中心22日宣布，台灣醫療能量有餘裕，除健檢、醫美外，要開放外籍人士來台就醫，此話一出便引來許多反彈。對此，前國民黨立委孫大千直言，若一旦形成防疫破口，是否會造成醫院的群聚感染，最終導致台灣的全面淪陷呢？

指揮中心將在8月1日開放外籍人士來台就醫，疫情中心發言人莊人祥表示，目前排除醫美、健檢等非必要醫療行為，主要還是針對過去曾在台治療的病人例如癌症等重要疾病的病人進行開放。由於新冠肺炎疫情仍持續，外界質疑此政策恐形成防疫破口。藍委批評此政策缺乏周延思考，也沒有和醫護人員充分溝通，呼籲衛福部立即暫緩開放外籍人士來台就醫政策。

孫大千則在臉書表示，民進黨政府是腦袋有問題嗎？他說上次投入數千萬片的口罩，贈送給國外的友邦政府，害得國內的民眾只能夠苦哈哈的排隊，購買每14天配給9片的口罩，還要學習如何用電鍋蒸口罩。最後外宣效果極為有限，變成一種自嗨自爽的行為，根本就是肉包子打狗，有去無回。

孫大千指出，現在為了要推動階段性的台獨，不惜犧牲台灣人民的健康安全，規劃開放外籍人士來台就醫。原本不是才告訴國內民眾，為了保全有限的醫療資源和實力，所以不推動全民普篩，一旦開放外籍人士來台就醫，難道不會耗費現有醫療能量嗎？「更重要的是，如果一旦形成防疫破口，是否會造成醫院的群聚感染，最終導致台灣的全面淪陷呢？」

(中時新聞網)