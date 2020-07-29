不畏新冠肺炎疫情肆虐全球，超微半導體（AMD）第二季業績意外強勁，並調升全年財測，受此激勵，超微周二盤後股價大漲逾10%，朝歷史新高邁進。

超微公布第二季營收為19.3億美元，高於去年同期15.3億美元，並超出分析師預測均值18.5億美元。淨利為1.57億美元，每股盈餘13美分，較去年同期的淨利3500萬美元、每股盈餘3美分大幅成長。經調整後，每股盈餘為18美分，遠優於去年同期的8美分，並超出市場預估的16美分。

以部門來看，運算與繪圖晶片事業營收為13.7億美元，年增45%，符合市場預期。企業嵌入式與半客製晶片（包括數據中心與遊戲機晶片業務）營收年減4%，為5.65億美元，但優於市場預估的跌18%至4.86億美元。

超微預估2020年營收較2019年成長約32%，相當於約88.8億美元，高於先前預估的介於80.8億～87.5億美元，並優於市場預期的約84億美元。

超微總裁暨執行長蘇姿豐（Lisa Su）在談及上修財測的原因時表示，需求已經超乎我們起初的預期，且超微看好下半年PC銷售將優於預期，數據中心業務也將持續攀升，以及遊戲機銷售將成長。

超微預估第三季營收介於24.5億～26.5億美元，超出分析師預測均值23.1億美元。因索尼與微軟將推出採用超微晶片的新款遊戲機，超微與分析師都看好超微旗下的嵌入式與半客製業務將在下半年成長。

蘇姿豐表示，我們確實認為市場比我們90天前所預期的略好，我們也認為我們的產品吸引力強大，我們將由顧客需求看到這點，這就是上修財測的原因。

分析師認為超微今年初發布的財測過於保守，現在公布的新預測也是，並看好Epyc晶片營收將進一步成長，超微的營收還有表現空間。

超微周二盤後股價大漲逾10%，報74.60美元，超越上周創下的盤中歷史高點71.63美元。今年來超微股價已上漲逾47%，相較之下，標普500指數今年來下跌0.4%。

(時報資訊)