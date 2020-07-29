前高雄市長韓國瑜遭罷免後，動向持續受到外界關注，他曾在臉書向大家宣布，會暫時沈澱休息，不會接受任何邀請或職務，而他本月中則是被民眾目擊和兒子、女兒一起現身高鐵雲林站，讓不少韓粉都留言喊想念他。過去韓國瑜一度傳出將規劃全台巡迴謝票，但遭團隊出面駁斥，然而昨(28日)有知情人士指出，韓營仍在規劃謝票一事，對此，資深媒體人陳揮文則是大笑又搖頭地質問，「是誰講的」。

韓國瑜自從7日在臉書貼文，針對黨內派出議員李眉蓁參加高雄市長補選一事做出回應，表示「國民黨上下團結一致，支持眉蓁議員當選，這個目標無庸置疑。但在整個人選提名過程中我並未參與，也籲請媒體報導前務必先查核事實。」隨後並沒有再更新貼文。

不過，外界都相當好奇未來韓國瑜的下一步動向為何，據《鏡週刊》報導，知情人士透露，該知情人士表示，韓陣營目前仍規劃在8、9月間展開全台「謝票」行程，疑似為復出暖身，但近日他仍未承諾現身公開替李眉蓁站台，因此，未來是否順勢競逐黨主席，也還未有答案。

針對此消息，陳揮文昨(28日)在廣播節目「飛碟晚餐陳揮文時間」中則是先大笑，接著嘆氣地說，不應該這樣子，知道新聞很難跑，有交稿壓力，但是記者不是這樣，他忍不住抨擊，「誰講的?講的國民黨知情人士是誰?江啟臣?郝龍斌?謝龍介?誰跟你說的，是韓國瑜還是李佳芬說的嗎?這樣實在不行...」。

(中時新聞網)