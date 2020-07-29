泰籍移工自台灣返泰後確診新冠肺炎，桃園市正好是移工工作地，市府嚴陣以待，暌違近2個月再度於8點召開防疫會議，桃園市長鄭文燦29日透露，目前移工接觸和同工廠的189位員工，採檢PCR全為陰性，但疫情發布仍待中央統一發布，市府會根據最新狀況應變處置。

衛生局長王文彥在防疫會議中指出，回國後確診新冠肺炎的泰籍移工，2018年1月17日受聘用，在桃園一間工廠擔任包裝作業員，來台2年不曾回國，今年7月21日返回泰國，但7月18日至21皆未到公司上班。

衛生局分三階段採檢，針對同住宿舍的18名接觸者，全列為居家隔離對象，其中1人曾咳嗽、流鼻水目前於醫院隔離中，其他17名無症狀，已採檢並安置於集中檢疫所。第二階段針對同工作區域的11名員工在27日採檢，第三階段則針對剩下的全廠160名員工在28日採檢。

鄭文燦說，市府全面回溯疫調和採檢，不但18位同住者採檢結果都是陰性，擴大採檢的其他171位，最新的採檢結果PCR也是陰性，但他強調疫情的發布還是由中央疫情指揮中心統一來說明，桃園市會根據最新的狀況，包括該做的隔離、該做的採檢都會認真確實執行。

針對有新竹科技公司內部發公告要求泰移工不要來桃園，鄭文燦也要求勞動局製作多國語言的文宣說明，向工廠、移工仲介傳達正確資訊，並針對外籍移工多做防疫宣導，讓外籍移工有充分的資訊。

(中時 )