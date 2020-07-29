新北市五股區42歲洪姓男子今（29日）凌晨3時許在社區公廁持槍輕生，管理員聽聞槍響速前往查看，見洪男頭部中彈倒在血泊中，趕緊報案，警消獲報到場後，發現洪男太陽穴遭子彈貫穿，送醫急救後仍宣告不治，現場警方已拉起封鎖線採證，未發現遺書，詳細輕生原因待進一步調查，也將追查槍枝來源。

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