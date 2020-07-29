五股深夜傳槍響 42歲男公廁舉槍輕生 送醫仍不治 10:012020/07/29 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股區今深夜傳槍響，42歲男子輕生，警方已拉起封鎖線採證。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區42歲洪姓男子今（29日）凌晨3時許在社區公廁持槍輕生，管理員聽聞槍響速前往查看，見洪男頭部中彈倒在血泊中，趕緊報案，警消獲報到場後，發現洪男太陽穴遭子彈貫穿，送醫急救後仍宣告不治，現場警方已拉起封鎖線採證，未發現遺書，詳細輕生原因待進一步調查，也將追查槍枝來源。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #輕生 #男子 #發現 #五股 #現場 也許您會感興趣 社會熱門新聞 櫻花西施命案1／長太正遭嫉妒！嫩妹遭「剮刑」臉一片片被割下 屍身淋黑狗血阻復仇 - 社會 半癱女自曝淪性奴 插尿管包尿布 慘遭「水電工」玩弄 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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