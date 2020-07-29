全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies Ltd.宣布推出IoT Protect解決方案，利用威脅情報和創新的物聯網專用安全服務，提供強大的威脅防護和安全管理功能，可保護智慧建築、智慧城市、醫療保健、工業和關鍵基礎設施環境的物聯網裝置和網路，免遭進階的第六代網路攻擊。

大多數的商業、工業、醫療保健和公用事業等企業都已經部署物聯網和OT（營運技術）解決方案，這其實隱含了許多風險。舉例而言，許多物聯網裝置存在著漏洞且無法修補，或使用了不安全的通訊協定；而有些企業的裝置則來自不同的供應商，類型繁雜，其中部分裝置往往未經授權就連接到網路，企業對這些裝置的風險管控能力就相對有限，稱為影子物聯網裝置（Shadow IoT Devices）。

Check Point最近的一項調查顯示，90%的受訪者提到公司的網路中有影子物聯網裝置，44%表示他們至少有一半的物聯網裝置是在 IT 或安全團隊不知情的情況下連接的，只有 11%已經全面實施了物聯網安全解決方案，甚至52%完全沒有部署物聯網安全解決方案。從這些數據我們可以得知，多數企業對於物聯網裝置的資安意識並不高，但卻已經有67% 的企業和82% 的醫療機構遭遇過物聯網相關攻擊事件。隨著針對物聯網裝置的網路攻擊日益增多，加上新冠疫情使人們迅速轉向遠端辦公，企業更應該採用最先進的全面安全架構，避免易受攻擊的物聯網裝置受網路威脅所侵害。

IDC安全與信任研究總監 Robyn Westervelt 表示：「連接到網路的物聯網裝置數量不斷增多，預估在2025 年前將達到 416 億。網路犯罪已瞄準包括醫療、工業、智慧建築、智慧辦公室在內所有行業的物聯網裝置，因此企業必須將安全問題列入工作重點。然而物聯網裝置數量巨大、種類繁多，企業需要一種簡單的安全方案部署方式。」

Check Point的IoT Protect 解決方案包含Check Point 安全閘道器，以及支援裝置運行時防護的 IoT Protect Nano-Agents，共同提供網路層安全和策略管理。IoT Protect 整合了醫療保健、工業、智慧辦公和智慧建築產業裡領先的物聯網資產探索平台，為數十萬台物聯網裝置提供安全保障。

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