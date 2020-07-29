企業軟體創新者VMware近日公佈首份美國網路安全威脅報告《威脅之下的延伸型企業》的調研結果，透過針對250位元美國首資訊長、技術長與資訊安全長的調查走訪，發現過去12個月內美國境內的網路攻擊量和漏洞均呈增加態勢，導致企業在網路防禦方面的投資不斷加大，平均每家美國企業採用的網路安全工具已超過9種。

該報告資料由獨立研究公司Opinion Matters代表VMware Carbon Black於2020年3月和4月彙編而成。來自美國受訪者的主要調研結果包括：．調研發現，92％受訪者表示在過去一年中攻擊數量有所增加。．97％受訪者表示其業務曾在過去12個月中遭遇安全性漏洞。在此期間，每家企業平均遭遇了2.7次漏洞。．84％受訪者表示網路攻擊變得更加複雜。．95％受訪者表示計畫在未來一年中增加網路防禦支出。．根據此次調研，作業系統漏洞是造成入侵的主要原因，其次是網路應用攻擊和勒索軟體。．調研發現，美國公司平均使用9種不同的安全技術管理自身的安全計畫。

在美國，漏洞出現的最常見誘因是作業系統漏洞，占比27％，其次是占比13.5%的網路應用攻擊、13%的勒索軟體和5％的跳板攻擊。VMware Carbon Black網路安全性策略師Rick McElroy表示：「跳板攻擊所造成的漏洞日益增加，11％受訪者將其視為漏洞產生的主要原因。再加上協力廠商應用、供應鏈等協力廠商風險，延伸型企業所承受的壓力顯而易見。」

在此次調研中，美國網路安全專家表示，他們平均使用超過9種的工具或控制台管理網路防禦計畫。這表明隨著採用更多安全工具來應對不斷湧現的安全威脅，他們所處的安全環境愈發被動。

McElroy進一步表示：「難以管理的孤島式環境從一開始就讓攻擊者處在優勢地位。證據表明，當環境無法原生於環境時，攻擊者便佔據上風。隨著網路威脅趨於飽和，現在面對安全部署應當合理化、具備戰略思考並明確安全舉措。」

(工商 )