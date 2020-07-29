北韓社會封閉再加上獨裁政權，多人為了逃了窮困及不自由的生活，不惜一切冒險逃離，若不幸失敗被遣返，則會被關進勞改營，不僅會受到暴力對待，婦女甚至還可能被性侵。聯合國日前發表人權報告，許多婦女叛逃北韓失敗被遣返，回到北韓後遭受到國安機構、警方的暴力與性虐待等酷刑。

據《路透社》報導，聯合國日前受訪100多名曾叛逃北韓失敗的女脫北者，她們於2009年至2019被拘留，獲釋後在南韓首爾接受專訪；許多人指出，她們在拘留中心時，裡面人員不給食物吃，還剝奪他們睡眠，她們也見不到陽光和呼吸新鮮空氣，更有人指出，官員對她們進行酷刑，甚至被性侵，若不小心懷孕還會被強迫墮胎。

有婦女指出她在拘留期間幾乎沒有睡覺，害怕隨時會被毆打，甚至讓她有了自殺的念頭；另一位婦回憶被拘留的第一晚，當時她被一名官員威脅，如果乖乖聽話就可以幫助她早日獲釋，若拒絕將會遭受到嚴重的屈辱。

聯合國人權官員科林格（Daniel Collinge）表示，這份報告目的是向北韓施壓，希望能改善脫北者的環境，同時敦促其他國家不要驅逐冒著生命危險實現自由的脫北者。

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(中時新聞網)