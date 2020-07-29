因應全球嚴重特殊傳染性肺炎 疫情，原定10月14日至16日辦理之第六屆「台灣國際扣件展」，經主辦單位經濟部國際貿易局與執行單位「中華民國對外貿易發展協會」及「台灣區螺絲工業同業公會」共同研議，考量海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來臺等不確定因素，將延期至2021年9月舉行。

臺灣螺絲帽（扣件）產業長期以外銷為主要導向。據中華民國關務署進出口貿易統計，2020年1至6月台灣螺絲螺帽(HS CODE 7318)出口金額為近18.98億美元，較去年同期減少14.6%；出口量65.89萬公噸，較去年同期衰退14.1%，顯見臺灣扣件產業受到新冠肺炎疫情，及自去年中美貿易戰全球工業景氣趨於保守之衝擊與影響。

為協助業者開發後疫情時代商機，外貿協會將持續整合數位行銷資源，建置「扣件展線上展覽」，提供參展廠商及買主完整O2O線上線下、虛實整合之數位行銷平臺。因應業者與國際買主無法面對面商洽之困境，貿協以「線上採購洽談會」新媒合形式，提供客製化之商務洽談服務。

此外，將持續透過辦理系列新型態線上推廣活動，包含「數位產業論壇」、「線上海外推廣說明會」、「線上專業展系列報導」及「線上新產品發表」等，協助參展廠商提升行銷競爭力，拓展全球商機。

(時報資訊)