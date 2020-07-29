三倍券成本有多高？經國民黨立委洪孟楷質疑，經濟部終於公布成本花了15.4億元。在經濟部編列的項目中，外界發現一亮點，偶爾吃便當的錢竟然不超過20萬元即可。對此，網友怒問，依公家訂便當80元的公定價，可海訂2500個，這到底是吃到哪裡去？

這次政府發三倍券，洪孟楷指出，除了民眾自掏腰包一千元，實領金額比馬政府消費券少1600元，但三倍券發放成本卻比消費券多2.9億，根本浪費公帑。經濟部昨回應說，三倍券增加多元領券管道，民眾領取也有更多彈性選擇，不能單純從數字上來比。

經濟部又舉例說，三倍券增加許多防偽技術，印製成本自然提升；此外，消費券於98年發行，印刷原物料和人力成本也上漲許多，例如同樣委託中央印製廠印製，消費券每張印製成本為1.26元，每份9張，印2326萬份，總計2.64億元，三倍每張約為3元，每份9張，以2000萬份計，總計5.4億元。另外在兌付手續費，消費券每張兌付成本為4元，三倍券為每張5元，以2000萬份計，總成本9億元，系統開發相關費用則約1億元。

不過，經濟部羅列的三倍券成本中，偶爾買便當的錢其實很驚人。經濟部解釋，為了發行三倍券，工作團隊開會偶爾訂購便當，費用未超過新台幣20萬元，占總經費微乎其微。

對此，熟悉公務機關作業的網友說，公家訂便當的公定價是80元，以20萬換算可買到2500個便當。該網友質疑，工作團隊開會偶爾訂便當就訂到2500個，會不會太誇張，到底工作團隊是有幾人，需要開會開到吃掉2500個便當？這飯到底是吃到哪裡去了？

他說，20萬元其實是小錢，問題是2500個便當是怎麼消耗掉的，還是經濟部工作團隊吃得比較好呢？難道是500元一個嗎？沒超過20萬是19萬，還是1萬，總要說清楚講明白。「沒超過20萬」就一語帶過，連便當都如此浪費，其他費用可想而知了。

(中時新聞網)