前總統李登輝自今年二月八日因喝奶嗆到住院後，至今已逾一百七十三天，昨天網傳前總統病危的消息，驚動台灣團結聯盟出面澄清，但北榮今天回應，目前李前總統的身體狀況雖不理想，但仍然還在治療當中，院方公關也強調不再對外說明前總統的病情，一切病人隱私都交給李辦說明。

昨晚北榮駐守大批媒體等候，許多網友甚至在網路上發布李前總統已於晚間九點拔管的消息，但沒多久台灣團結聯盟出面澄清為假消息，北榮也否認已拔管，強調目前李登輝仍在北榮積極治療當中。

據了解，目前院方已被李辦主任王燕軍下封口令，因此全院無法代為回應，上午北榮公關也強調，不便透露病人隱私，相關回應將交由李辦進行說明，但有消息來源指出，目前李前總統的身體狀況仍然呈現昏迷，狀況不太好，今天上午副總統賴清德也特地取消行程趕來探視，預計於10點抵達。

李登輝2018年底因為自摔跌倒撞到頭流血就醫後住院兩個月後，就鮮少出席公開活動。而今年1月14日，李登輝生日前一天，剛贏得連任的蔡英文總統特別在總統府祕書長陳菊陪同下拜訪，提前為李登輝98歲生日祝壽。

早在2000年開始，李登輝因為心臟問題，常常出入醫院，陸續裝設支架，當時88歲的李登輝因為心臟血管組塞，就在台大醫院接受心導管暨氣球擴張手術，置放5支心臟血管支架，之後由日本醫師光藤和明到台大醫院「指導」，又置放3支支架。沒想到因故和台大鬧翻，92年在台北榮總再放2支支架；不過，醫界盛傳，總共置放了13支支架，但到底是底支，他在北榮的主治醫師陳雲亮始終不願證實。

李登輝這些年又陸續因肺結核、白內障等問題在台北榮總治療，他也定時返院做健檢，其中一項重要的檢查項目，就是檢查先前植入的心臟血管支架有無阻塞。

(中時 )