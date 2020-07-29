美國的新冠肺炎疫情持續升高，周二累計確診病例已經突破430萬人，死亡病例超過14萬8,000人。繼紐約州、加州、佛羅里達州之後，德州也在周一成為全美第四個確診數超過40萬人的地方。

德州周一新增病例逾6000人，累計達40萬1,477人。紐約州、加州、佛州與德州也是美國人口最多的四個州。截至周一，美國已連續6天單日死亡病例都超過1000人。

周二阿肯色、佛羅里達、蒙大拿與俄勒岡等4個州的新冠肺炎新增死亡病例均創下新高，加州在截至周二午後已新增133個死亡病例，已逼近此前創下的單日159例死亡的新高記錄。佛州過去24小時內新冠肺炎死亡人數達到191人。

美國西部與南方的疫情持續急升，眾州長的應對之道各不相同。民主黨籍的肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）表示，他將遵循白宮新冠狀病毒工作組協調員比爾斯醫生（Dr. Deborah Birx）周末提出的建議，將再度關閉酒吧，並限制群聚。肯塔基確診數為2萬7,601人，死亡病例為709人。

比爾斯此前建議印第安納、俄亥俄、田納西與維吉尼亞州也應該關閉酒吧，並就人員移動重啟限制措施。但共和黨籍田納西州長Bill Lee表示他無意這麼做，也不會授權地方首長自行採取這樣的行動。

(時報資訊)