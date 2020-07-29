利空消息打擊，周二美國原油期貨回跌1.34%；全球新冠肺炎確診人數累計1657萬1160例，其中美國確診人數已突破430萬人，這使得美國7月消費者信心指數跌幅超過預期。根據世界大型企業研究會(Conference Board) 最新調查顯示，美國7月消費者信心指數由6月修正後98.3跌至92.6，低於市場預期的94.5。

疫情的影響，減緩了原油需求的反彈力道，分析師認為，在需求疲軟的跡象之下，市場將期盼庫存能大幅下降，因此本周EIA提供的報告數據將會顯得關鍵，能源需求前景有待觀察，其中美國原油跌幅1.34%，倫敦原油跌幅0.44%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.56美元，報每桶41.04美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.19美元，報每桶43.22美元。(商品行情網)

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