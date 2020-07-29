美國7月消費者信心指數下滑至92.6，低於預期94.5及前值98.3。受南方及西部大州陷二波疫情拖累，消費者對短期經濟前景持保守態度。美股3大指數昨晚挫低，美元指數自低點向上，今早站上93.77。歐元早盤兌美元呈小幅走升，在1.172附近。雖然美元指數緩步回升，但台北外匯市場新台幣匯價今天仍是呈開貶走升，早盤半小時內大都呈升值2角左右的型態。匯銀認為，月底的出口商拋匯，支撐新台幣升值。

今早新台幣兌美元匯價以29.505元開盤，貶值0.3分；盤中匯價最高為29.28元。

由於匯市和股市互相連動，在美股方面，富達投信分析，昨天重要美股的收盤，藥廠輝瑞於前盤發布Q2財報，營收獲利皆優於預期，且上調全年財測，股價大漲4%；麥當勞Q2財報受餐廳關閉及消費者習慣改變，營收下滑30%，股價挫低2.5%；3M營收獲利低於市場預期，股價大跌4.9%、臉書控告歐盟反托斯調查的資料要求，贏得第一階段的判決，股價-1.45%。

歐股方面，富達投信分析，泛歐股市在美國喜憂參半的財報中走揚，防禦性類股如醫療、食品飲料、公共建設領漲，旅遊股反彈，奢侈品類股走低，Gucci母公司Kering、愛馬仕皆下挫超過2%；德股受當局對疫情擔憂收黑。

食物外送公司Delivery Hero季營收倍數成長，上揚2.03%；英股由建築類股領漲，抵銷貴金屬類股創新高後的回檔；房地產商Berkeley Group勁揚4.99%。

(時報資訊)