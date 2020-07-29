台積電ADR在經歷2個交易日狂飆之後，周二回檔，收盤跌7.6%。台積電(2330)本周連續二個交易日漲停，周二漲至新天價466.5元，今開低7元為428元，中止連二天、累計逾二成之飆漲。

台積電ADR周二以76.92美元作收，下跌6.33美元，跌幅7.60%，換算相當於台積電每股為新台幣453.86元。台積電周二收盤價為435元新高，但收在相對低點，外資轉為小幅賣超1947張。

台積電ADR連飆兩個交易日後，28日拉回下挫7.6%、收76.92美元。台積電ADR於7月24日、7月27日兩個交易日共計飆漲23.57%。

台積電周二漲幅雖然收斂至2.47%，但盤中曾漲停至歷史盤中新高達466.5元，市值突破4,100億美元，超越美國企業嬌生(Johnson & Johnson)及Visa Inc.，一度成為全球市值第十大的上市企業。

台積電ADR及台積電本周以來股價飆漲，主要是英特爾(Intel)7奈米處理器進度延遲，市場看好台積電將受惠Intel外包給台積電之訂單，外資也再啟動一波調升評等及目標價，喊出500元以上目標價。

英特爾日前表示，7奈米製程產品將延遲6個月上市，且不排除將晶片委外代工；對手超微（AMD）與晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）則同步大漲，並同創歷史新高。

市場看好超微可望趁機擴大市占，超微代工廠台積電營運也將連帶受惠，此外，市場並預期，英特爾若委外代工，台積電贏得訂單的機率高，將為營運注入成長新動能。

(時報資訊)