國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓在擔任文化部人文及出版司副司長及司長期間，因投資失利 ，與前妻感情不睦，常在酒店喝花酒，並包養酒店女公關ERIC，入不敷出，涉嫌利用展覽補助款機會，將台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人視為「提款機」收賄，另受招待赴泰國及越南、首爾、北京、美國機票及現金共78萬2885元，護航2人取得特定補助款165萬9400元，台北地檢署今依違反貪汙治罪條例起訴朱瑞皓4人。

檢方起訴4人，包括朱瑞皓、盧欽政、周均亮及公會會計高愛月，並對盧、周2人各具體求刑6年、4年。另將寂天公司蔡姓會計分案偵辦。

起訴指出，2014年7月至2018年7月間，朱瑞皓歷任人文司副司長、司長，因投資失利 ，與前妻感情不睦，常在酒店喝花酒，並包養酒店女公關ERIC，入不敷出，涉嫌利用展覽補助款機會，將台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人視為「提款機」，暗示「盧仔，我有急用」，開口收賄。

朱協助盧、周取得「104年出版界雜誌案」、「105年出版界雜誌補助案」、「105年東京書展案」、「106年泰國書展案」、「106年美國書展案」、「106年春港書展案」、「106年首爾書展案」、「107年泰國書展案」、「107年越南書展案」、「107年美國書展案」共2279萬4100元採購案。

朱則受招待赴泰國及越南、首爾、北京、美國機票及現金共78萬2885元，護航2人取得補助款165萬9400元。

另朱在國立傳統藝術中心副主任任內，承辦台灣戲曲中心3樓多功能廳、琴房統包案2件工程標案，透過白手套陳金源，找上有意承接的安慶營造負責人廖育強，將採購標案資訊洩漏，並安排評選委員，護航廖取得標案，朱則向廠商索取回扣180萬元，並上酒店喝花酒，台北地檢署上月已先依貪汙、洩密等罪嫌起訴朱瑞皓、廠商廖育強、白手套陳金源、邱祥豪4人。

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(中時 )