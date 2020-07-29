陸美交惡加上疫情升溫疑慮，在避險資金挹注下，國際黃金價格「驚驚漲」，黃金12月期貨飆至每盎司2000美元，創下歷史紀錄，8月期貨也突破1974美元。高盛甚至預期，未來一年內將一路飆升至每盎司2300美元。

外媒報導，以分析師Jeffrey Currie為首的高盛分析師團隊指出，美國聯準會（Fed）可能轉而接受通貨膨脹，加上地緣政治關係緊張的背景，以及美國政治和社會的不確定性升溫，且出現越來越多的第二波疫情消息，導致近期黃金價格飆高。

Jeffrey Currie預期，美元需求日漸疲軟，加上美國政府舉債創下新高，人們認為美元作為全球儲備貨幣的地位正在受到威脅，而黃金將可從中受惠。同時，他也看多白銀的走勢將隨著黃金需求前景上漲，因此，將黃金未來12個月的目標價從每盎司2000美元提高至2300美元，並將白銀目標價由22美元調高至30美元。

元大投信黃金研究團隊分析，高盛、花旗都看好黃金走勢，瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）也預期黃金多頭至少持續至明年上半年，建議短期金價拉回，就是投資人逢低進場的好時機，投資人可透過ETF等金融商品增持黃金部位，動態調整黃金相關資產約占個人資產的5~10%，提升整體資產配置的避險效能、降低波動性。

(中時新聞網)