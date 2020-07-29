桃園市龍潭區龍潭大池整體改善工程持續進行中，但龍元路與神龍路口土地公廟旁後方的大池出水堰，長年都有優養化的問題，時常飄出臭味引發民怨。對此，市議員徐玉樹接獲陳情後，會同環保局、龍潭區公所前往會勘，決議將加速施作出流電動閘門，預計8月底前可完成，完工後便能有效提升區域表面水體流動性。

龍潭大池整體改善工程，主要包括龍潭運動公園的礫間帶淨水系統，以及於四方林上游進行污染管制。龍潭大池整體約有150萬公噸的蓄水量，待工程完畢後，1天最高可換20萬噸水，相當於7天就能換水1次，水池便能獲得良好的改善。不過，周邊的出水堰旁因水體鮮少流動，長年出現優養化的情況，於是環保局預計在旁施作出流電動閘門，以利水體流動。

對此，徐玉樹接獲陳情後前往現地勘查，並會同市府環保局水質土壤保護科及龍潭區公所民政課、農經課，會後決議將加速電子閘門工程施作，8月施作儀電工程，預計8月底前可完成，未來便能提升該區域表面水體的流動性，以緩解表面優養化的問題。

水質土壤保護科指出，由於公所管轄的出水閘門為上開式，以便池水排出，但漂浮在表面的沉積物便無法排出，於是環保局在兩條排水道（分別裝載池水與民生廢水）之間設計電動閘門時稍作修正，改為下開式閘門便能有效解決此問題。未來將長時間開放，僅有在上游出現強降雨時，才會暫時關閉，以防排放民生廢水的側溝回流，影響池水水質。

(中時 )