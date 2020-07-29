公視通過國際影音平台前導計畫，而3名高層長官均為此請辭，引發人事動盪，消息曝光後，也成為外界關注焦點，批評恐變成「大外宣」打手。其中，國民黨立委質疑，此事黑幕重重，痛批政府不該介入公視的獨立性。對此，資深媒體人趙少康昨(28日)在政論節目中則怒批，「我就問你嘛，誰要看？誰跟你下載？」。

公視將於明年成立國際英語影音平台，但計畫卻未獲董事會審查，遭外界質疑該平台恐成政府大外宣管道，而藍委也批評，公視變央視。對此，行政院發言人丁怡銘表示，台灣是民主國家，和中國大陸不同，藍委的說法是不當對比；蘇貞昌則說，公視應該怎樣做，政院會尊重它的獨立性跟尊重它的內容，政府在這方面懂得分際，也希望大家一起努力，讓台灣的好被世界看見。

趙少康在節目「少康戰情室」中抨擊，花這麼多錢幹嘛？你如果我問，我覺得根本不需要找公視做這個，你有這麼多錢，找個CNN、Discovery等等頻道，就給一點錢，看是要介紹台灣還什麼的，也不用花那麼多錢，收視率又高，大家都在看。」

另外，趙少康也砲轟，「你自己去搞國際頻道，我就問你嘛，誰要看？誰跟你下載？對不對，你說大陸有什麼央視第四套，搞國際宣傳，但它挾著外交力量到國外，所以人家才看，那你今天公視，要用什麼管道去做呢？看網路，人家會找你公視嗎？這不是很奇怪嗎？」

(中時新聞網)