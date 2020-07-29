遠東航空去年無預警停飛，檢調懷疑董事長張綱維涉嫌掏空遠航資產，張遭北檢聲押，法院因張供認遭黑道追債而裁准收押禁見。由於張綱維羈押期限將在8月2日屆滿，檢方預計將在本周內依民航法等罪嫌起訴張綱維，據了解，檢方不排除具體求刑。

檢調懷疑，遠航公司不但財報不實，張綱維利用遠航重整成功後，向合作金庫借貸22億元，但張綱維竟藉口防範債權人追債，2016年7月私自挪用22億元至他個人名下的樺壹租賃公司，3年多來遲遲無法回補，民航局稽查後認為遠航資金問題嚴重影響營運，有財務風險缺失，多次裁罰 。

但張為了躲避民航局查核，不僅將樺壹等公司旗下長期滯銷的淡水「小坪頂」爛尾樓轉售給遠航，充作合作金庫貸款的擔保品外，還涉嫌偽造債權關係，把私自挪用的款項硬拗成替遠航重整的代墊款，涉嫌掏空。檢調3月30日約談張到案，以張涉嫌違反證交法、民航法嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，聲請羈押禁見。但法院一度裁定800萬交保，經檢方抗告，法院4月2日重裁張羈押禁見。

檢方因全案金流複雜，今年5月間向法院聲請延押張2個月，張的羈押期限將在8月2日屆滿，因此檢方最快明天或後天偵結遠航案，起訴張綱維。

(中時 )