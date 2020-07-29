1.台積電(2330)：昨外資轉賣超1947張，加上昨夜ADR大跌7.6%，今早股價開低後探至419.5元、跌幅約2.5%。
2.聯電(2303)：亞系外資調升目標價至21.1元，重申「中立」評等，惟昨日外資擴大調節逾萬張，加上昨夜ADR跌5.43%，今早股價跌逾2%。
3.大成鋼(2027)：估營運H2勝H1，外資賣超縮手，今早股價強彈逾3%。
4.第一銅(2009)：周二LME期銅升至2年高點，激勵早盤股價逆漲逾3%，企圖收復季線。
5.裕隆(2201)：嚴凱泰時代重臣陳國榮請辭總座，嚴陳莉蓮全面掌舵，昨外資轉買超，今早股價大漲逾5%，收復5日線、月線。
6.士紙(1903)：漲多賣壓續湧，早盤再跳空跌停鎖死。
7.台達化(1309)：昨獲外資轉買超2134張，激勵今早股價強彈逾8%。
8.鴻海(2317)：股價漲勢落後，繼續走高趕路，早盤漲幅約1%，先拚站穩5日線。
9.貿聯-KY(3665)：看好特斯拉擴增大陸產能帶來的效應，且股價未再破底，多方出動，早盤逆勢走揚。
10.毅嘉(2402)：庫藏股持續發威，漲幅超過2%，創近半年高價，但盤中不敵賣壓翻黑。
11.國產(2504)：資產題材撐住股價，外資連買超3日合計逾5800張，早盤彈升半根漲停板。
12.美食-KY(2723)：H2審慎樂觀，新品牌DAY BY DAY將進軍百貨，多方扭轉頹勢，早盤攻高近7%。
13.陽明(2609)：市場對物資需求大增，貨櫃輪搶手，股價未再破底，反彈2%回到5日線上。
14.宏碁(2353)：新代電競座艙8月開賣，外資連3日買超，早盤爆量漲逾4%。
15.南六(6504)：口罩外銷單滿載，營運有望季季高，早盤漲逾3%。
16.潤泰新(9945)：砸17.2億於新莊獵地，計畫開發住宅大樓，早盤漲逾5%，問鼎50元。
17.亞德客-KY(1590)：Q2、H1獲利創高，早盤漲逾5%，收復5日線及周線。
18.日月光投控(3711)：受惠超微搶英特爾市占，早盤漲逾1%，收復5日線及周線。
19.聯合再生(3576)：獲外資連3日買超達5000張，晨盤止跌反彈衝上漲停。
20.中光電(5371)：Q2獲利大躍進，H1每股賺1.28元，晨盤一度觸頂，躍上月線及半年線。
21.國光生(4142)：昨獲外資買超3732張，為今日法說會行情暖身，早盤震盪走揚4%，重返五日線。
22.ABC-KY(6598)：昨獲外資反手買超，早盤急攻漲停，重返百元俱樂部。
23.瑞儀(6176)：新款iMac來了，台系鏈進補，外資連5日買超達1.1萬張，晨盤挾量衝高4%，來到波段高。
24.聯詠(3034)：面板搶拉貨，後市水漲船高，獲投信連5買，晨盤彈升2%，拚返五日線。
(時報資訊)
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