豆油、原油走低，周二馬來西亞棕櫚油跟跌；因豆油及國際原油價格下跌，加上傳出棕櫚油產量恢復的消息，使周二馬來西亞棕櫚油價格於獲利了結後再跌。

分析師表示，棕櫚油產量依循第四季度的季節趨勢，但現在價格太高，需要回檔調整，不過有消息指出，預計中國的需求量將恢復，仍有望支撐棕櫚油價格。

終場10月交割的棕櫚油下跌2.4％，至每噸2,608馬幣（613.65美元）；大連期交所豆油下跌2.4％，棕櫚油下跌2.8％；芝加哥期交所豆油下跌1.5％。(商品行情網)

(時報資訊)