《商情》豆油、原油走低 周二馬來西亞棕櫚油跟跌 10:172020/07/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豆油、原油走低，周二馬來西亞棕櫚油跟跌；因豆油及國際原油價格下跌，加上傳出棕櫚油產量恢復的消息，使周二馬來西亞棕櫚油價格於獲利了結後再跌。 分析師表示，棕櫚油產量依循第四季度的季節趨勢，但現在價格太高，需要回檔調整，不過有消息指出，預計中國的需求量將恢復，仍有望支撐棕櫚油價格。 終場10月交割的棕櫚油下跌2.4％，至每噸2,608馬幣（613.65美元）；大連期交所豆油下跌2.4％，棕櫚油下跌2.8％；芝加哥期交所豆油下跌1.5％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #豆油 #馬來西亞 #下跌 #產量 也許您會感興趣 財經熱門新聞 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》晶圓三雄漲停 敲響警鐘 - 財經 美大廠7奈米斷頭！3大關鍵爆台積電出手機率 - 即時 美掛牌ADR重挫逾7％！台積電大跌3.5％ 散戶小心了 - 財經 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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