日本周二稍晚新報982名新冠肺炎病例，創下單日新增人數的新高數據。上一次新高亦為於近日的上周四新報981名。

該數據顯示在東京以外地區之疫情有逐漸惡化現象，據每日新聞報導，大阪和愛知縣分別新增155名和110名病例，皆創各自地區日增人數新高。大阪已連續五天每日新增人數破百，大阪政府在周二稍早要求民眾避免五人以上的餐飲聚集。

東京仍為最嚴重地區，週二新報266名，而前一日才131名，為七天內首次降低於200。除了周一，東京在過去七天每日新增數皆破200。

吃飯聚餐以及夜生活，為日本新冠病例擴散的主要源頭，日本經濟大臣方於周一要求企業遠距辦公以及避免員工下班後的餐飲聚會。在七月約有3成的病例出現在夜生活區域。

另日本六個主要城市市長舉行會議，指出對於由女性接待的夜總會和酒吧，市政府應該採取更嚴厲的措施。日本夜生活的酒吧分別有由女性或男性提供陪酒聊天的服務。

(時報資訊)