義隆(2458)法說報喜，第二季營收創新高、獲利則創歷史次高，展望第三季，義隆動能延燒，NB市場在疫情短期難完全舒緩下，Touch Pad(觸控板)、觸控螢幕、指紋辨識等主力產品出貨持續增溫，義隆今股價開高，最高衝上156元，惟其後在大盤急殺下，股價翻黑，盤中拉回平盤附近震盪，進行5日線攻防。

先前市場預期隨著疫情減緩，NB相關供應鏈在第二季衝上高峰後，第三季將逐漸趨緩，但由於目前全球疫情似乎不如先前預期樂觀，居家辦公、遠距教學的需求市場依舊很大，義隆董事長葉儀(日告)就認為，目前看第三季的市場需求還是非常強，義隆在第三季的上游零組件供應也都很穩定。

就長線來說，除既有得穩定出貨產品外，葉儀(日告)也認為指紋智慧卡、帶筆的觸控晶片將會是義隆明年的新動能。

全球在疫情衝擊下，預計全年NB出貨上看1.9億台，義隆在此趨勢下，第二季財報亮眼，營收衝上新高，達35.39億元，季增加60.4%、年增加62.3%，單季稅前利益為10.72億元、年成長102.3%、相較第一季成長逾14倍，單季淨利為8.8億元、年增加107.5%、更相較第一季大幅成長19倍，單季每股獲利3.15元，單季毛利率為47.6%。

展望第三季，義隆持續樂觀，預計各產品線持續成長，包括觸控螢幕季成長25%~30%、Touch Pad季成長50%~60%、指紋辨識季成長35%~40%，整體來說，義隆預估，預估第三季單季營收落在46~48億元、季成長30~35%，單季毛利率落在47~48%，營業利潤率為31%~33%。

(時報資訊)