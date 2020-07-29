美國生技大廠Moderna周二（28日）證實，該公司在恆河猴身上進行新冠肺炎疫苗實驗已成功誘發免疫反應，可預防感染新冠病毒。

Moderna在聲明中表示，該公司的MRNA-1273疫苗證實可保護靈長類的肺部和鼻腔免於感染，並可保護所有動物對抗肺部疾病。由於外界對於動物實驗信心不足，Moderna對此表示已開始進行人體實驗。

本周一（27日）Moderna展開人體試驗最後階段，招募了三萬名志願者進行試驗，若測試結果傳出正面消息，有可能快速通過法令，並有望於年底前獲廣泛使用。

Moderna的疫苗研發競爭者中，阿斯特捷利康（AstraZeneca）和英國牛津大學（Oxford University）合作研發的疫苗也曾證實有類似效果，但其雖然成功阻止病毒破壞肺部，卻無法預防鼻腔感染。

Moderna過去從未出產過疫苗，但因川普政府積極推動疫苗研發工作，甚至發布「神速任務」(Operation Warp Speed)，力推以最快速度研發出新冠肺炎疫苗以阻止疫情繼續在美擴散，美國政府已挹注近十億美元資金給Moderna促進疫苗研發及生產工作。

Moderna周二(28日)收盤漲1.98%，收在81.49美元。

(工商 )