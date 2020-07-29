英特爾日前終於認了，7奈米製程陷入瓶頸做不出來，考慮將晶片委外生產，市場認為，台積電最有可能拿下代工大單。但有分析師認為，從產能、客戶和市場等三大因素來看，台積電接單的可能性不高。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台積電如果真的接到接到英特爾（Intel）委外代工訂單，從目前英特爾財報來看，大約會是70億美元至200億美元的大訂單，佔台積電營收的20%-50%，將會成為台積電的第二大客戶。

他指出，雖然外界看好，但其實台積電本身不見得想去搶這塊大餅，有三大原因：

一、台積電目前產能幾乎滿載，可能沒有多餘產能協助英特爾生產7奈米晶片。

二、英特爾的7奈米晶片成品最快要2022年底才會推出，台積電靠超微（AMD）現有7奈米製程的Ryzen處理器，就可以穩坐市場龍頭。

三、台積電之前與英特爾的合作並不順利，且超微等與英特爾屬於競爭關係，台積電的現有客戶可能也會極力反對。

但有業界人士認為，台積電先進製程技術領先其他代工廠，且過去曾與英特爾合作代工業務，拿下英特爾代工訂單也不意外；市場也傳出，台積電日前法說會上調10億美元資本支出，是為了因應英特爾代工訂單做準備。

(中時新聞網)