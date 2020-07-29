中信兄弟今（29）日在桃園球場與樂天桃猿再度交手，黃衫軍推出「最貴洋投」米蘭達先發，桃猿則由「姊姊」王溢正迎戰。兩人曾於12日同場對決，結果姊姊拿下勝投，今天要搶第7勝，隊友朱育賢也繼續拚百轟。

米蘭達戰績5勝6敗、自責分率4.22，上半季14場先發繳出9場優質先發，但並未反映在戰績上。對樂天桃猿先發5場1勝3敗，而且是3連敗，投32局、自責分19分，對戰自責分率5.34不甚理想。對右打者的被打擊率高達3成50，陳俊秀、林泓育各有2轟，對左打者的被打擊率僅有1成88。

「姊姊」王溢正本季戰績6勝3敗、自責分率4.98，上半季對中信兄弟3場先發全部勝投，主投17局自責分10分、對戰自責分率5.63其實和米蘭達差不多，但就是能贏球。尤其上一場與中信交手，先發5局被敲6安，送出1K、1保送，失掉3分自責分。終場樂天以1分險勝，力阻黃衫軍在自家主場拋下封王彩帶，姊姊也拿下勝投。

事實上，王溢正對戰中信兄弟的被打擊率3成24偏高，對右打者被打擊率更高達3成71，其中林智勝、高宇杰皆有全壘打演出。

(中時 )