王瞳、艾成28日對外宣布結婚喜訊，她去年演出《大時代》和馬俊麟傳出假戲真做，後被馬妻梁敏婷以侵害配偶權告上法院求償400萬，馬俊麟也被火速換角，目前回老本行開畫畫班。王瞳婚訊傳出後，梁敏婷透過經紀人表示自身對婚姻的感觸，「婚姻和愛情，從來都不是一場大戲、一張紙、一聲北鼻、一個手掌上的生死約定、或沈浸在若干個特製帳號中的阿諛奉承而已」。

梁敏婷認為，「婚姻跟愛情都很好，也很難，也完全不一樣。在婚姻路上，能解決問題、一同前進的，從來不是藉口與謊言，而是真正敢於解決問題、面對最真實的自己。」她也祝福每對開始決定在婚姻中學習成長的人們，希望可以好好面對並學習改正自己曾犯下的所有錯誤，把自造的絆腳石收好，學習誠實與成熟，「婚姻需要專注、忠貞，需要懂得在自己的誓言之下，不出爾反爾、不做出傷害另一半或其他人行為的決心，需要懂得經營婚姻不易，成就一個家庭更不易。」

婚姻歷經風雨，梁敏婷格外能體會，「因為用心，所以才能懂得，當婚姻不圓滿時，會痛得多麼徹底。事實的全貌只有經歷後的當事人最清楚，願真心投入婚姻的人，永遠不會遭遇被他人傷害的不幸」她感嘆，「愛情不是一邊積極主動的舉起手等待回應的同時，還一邊祝福受傷的人幸福一輩子、不是企圖邀請長輩擔任他人家庭破碎書約的見證人。所有的愛情都不能對不起婚姻，因為所有婚姻中都不單只有愛情」。

(中時 )