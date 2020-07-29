防治人員針對確診個案活動地點進行化學防治。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

桃園市21日確診今年首例登革熱本土病例，其中1名確診個案23日曾到訪佳里區、中西區旅遊，晚間因身體不適在台南就醫，當晚隨即返回桃園，台南市登革熱防治中心昨接獲通報，隨即完成相關疫情調查、病媒蚊監測，環境孳清等，今天針對該病例活動地戶內外環境化學防治，也請活動地附近醫療院所提高警覺並加強通報。

目前國內累計9例本土登革熱，台南市登革熱防治中心表示，該個案7月18日出現間歇性發燒，軀幹紅疹，約1-2天後消失，7月23日早上跟親友從桃園出發到台南佳里區及中西區活動，曾到過中西區冰店吃冰，晚間因身體不適而就醫，當晚回桃園，目前已經針對個案相關活動足跡展開相關防治，與個案接觸過的親友也已進行抽血採檢。

由於近日陣雨不斷，容易造成容器積水，也提醒市民務必於雨後落實戶內、外環境巡查與整頓，加強「巡、倒、清、刷」，避免孳生病媒蚊。

(中時 )