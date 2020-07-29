20多歲的林姓女子，去年和男友到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼，遭當地警方開罰，菲律賓媒體刊登她和男友無碼護照，引發熱議。她不滿東森電視台引用菲國媒體報導，讓她和男友身分曝光，控告婦科名醫鄭丞傑、「子迂的蠹酸齋」版主陳柏林、記者郭卉寧3人違反個資法、妨害名譽。台北地檢署今將鄭、陳、郭3人不起訴。

另林女對東森電視台、「子迂的蠹酸齋」版主陳柏林提告，主張個資被洩露、名譽受損，分別求償120萬和60萬元，並要求陳男刊登道歉啟事，台北地院昨天首度開庭。

林女去年穿「一條線」比基尼和男友到菲律賓長灘島戲水，遭當地警方開罰，事後影片在網路瘋傳，菲國媒體還將2人護照曝光，引發網友熱議。

事後東森電視、臉書粉專「子迂的蠹酸齋」、名醫鄭丞傑都引用菲國媒體報導、轉載或評論，林女提告粉專版主陳柏林、鄭丞傑及東森記者郭卉寧涉嫌違反個資法、妨害名譽。台北地檢署今偵結，將陳、鄭、郭3人不起訴。

(中時 )