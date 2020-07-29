厄瓜多著名的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）外海驚現約260大陸漁船集結，儘管漁船大隊並未進入厄國經濟海域，當局擔憂2017年300噸海洋生物遭獵捕的慘劇重演，已經加強海軍巡邏。

南美洲國家厄瓜多著名的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）外海驚現約260大陸漁船集結，儘管漁船大隊並未進入厄國經濟海域，但是當局擔憂龐大的漁船數量恐影響海洋生態，已經加強海軍巡邏。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）報導，厄瓜多海軍近期發現約260艘掛著大陸國旗的漁船集結在該國加拉巴戈斯群島外海200英里的海面上，大陸漁船並未進入厄國經濟海域，而是待在國際公海上，不過厄國前環境部長卡卡巴德斯（Yolanda Kakabadse）表示，如此龐大的漁船數量出現在海面上，已經對加拉巴戈斯的生態系統構成龐大威脅。

卡卡巴德斯以及厄瓜多首都首都基多（Quito）前市長塞維利亞（Roque Sevilla）被當局授權針對當前情況制定保護政策，塞維利亞表示，他們將會透過外交途徑要求大陸漁船大隊撤離，卡卡巴德斯指出，他們將會設法尋求擴大經濟海域範圍，將加拉巴戈斯群島以外350英里範圍納入經濟海域。

大陸漁船大隊每年都會出現在加拉巴戈斯群島外海，目的是搜尋海洋生物，不過今年出現的規模算是近年來最大的一次。

加拉巴戈斯群島1978年被劃入世界文化遺產，附近海域有豐富的海洋生態，擁有全世界最多樣的鯊魚品種類，包含鯨魚及錘頭鯊。

2017年，大陸漁船同樣集結在該區域，當年的規模甚至比今年還大，厄國官員在一艘漁船上發現300公噸海洋生物，當中多數為鯊魚。

厄瓜多國防部長賈林（Oswaldo Jarrin）表示，厄瓜多已處於戒備狀態，加強巡邏該海域，以防止2017年慘劇重演。

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文章來源：Alarm over discovery of hundreds of Chinese fishing vessels near Galápagos Islands
文章來源：Ecuador on alert over huge Chinese fishing fleet off Galapagos Islands

(中時新聞網)

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