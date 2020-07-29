前總統李登輝傳出辭世消息在網路上引起轟動，一度傳出拔管消息，但台聯昨晚透過臉書率先發聲明澄清，李登輝仍在接受治療中，台北榮總今天受訪也表示，李登輝身體狀況雖不理想，但並非網路傳聞辭逝。對此，前總統陳水扁今天受訪也回應，上次與李登輝碰面情形。

高齡98歲的前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，而住進台北榮總醫院，6月底李登輝因嗆到後造成肺浸潤、肺積水，加上曾得過肺結核雖已痊癒，但又因心臟病緣故，肺臟壓迫到心臟。好在經醫療團隊努力下，積水狀況排除，雖插鼻管，但身體檢查數據都屬「低標」。而據了解，李登輝自2月住院後，實際上出入醫院多次，最近一次是在6月25日住院。

綜合媒體報導，陳水扁今早被問及李登輝病情，他透露，「上回2人碰面是在2018年李登輝95歲生日，當時狀況就已大不如前，之後也就比較不方便前往探視」。但他也說「昨晚台聯已經發表聲明了，也希望他好好治療，很快恢復健康，李前總統應該OK，大家給他祝福」。

此外，除副總統賴清德外，據悉蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，今早也都將趕往榮總探視。

(中時新聞網)