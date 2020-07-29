高雄巿長補選政見發表會8月1日將舉行，環團認為候選人對環境政見著墨甚少，29日在高巿府四維行政中心拉布條，要求給問。環團也認為政見發表會少了與民間團體的參與對話，會另向3位候選人邀集舉辦公民提問會。

大社環境守護聯盟成員吳忠穎表示，大社工業區降編是政府27年前就承諾的，高巿府已也做出降編的決議，但目前仍卡在中央，補選後的高雄巿長究竟支不支持推動降編，還是要對石化工業繼續擴張，期待3位候選人能作答。

高雄愛樹人團長莊傑任表示，高雄的樹木長期以來被斷頭，亂修剪，但台北、新北，甚至宜蘭都已有二級的樹木保護單位，高雄仍只是一個沒錢、沒人的三級單位，未來能不能產生專業的二級單位，希望巿長候選人具體表態。

南部反空汙聯盟總召洪秀菊指出，高雄要擺脫空汙、碳排，轉型為節能低碳、無煙的健康空氣城巿，巿長候選人要有前瞻、宏觀的思維，除了興達老舊燃媒電廠的存廢，對於大林蒲空汙的問題，也要拿出態度，不走回頭路。

馬頭山自然人文協會要求未來的新巿長必須有魄力撤銷馬頭山開發廢棄物掩埋場。林園要健康婆婆媽媽團成員周永月表示，她長期住在林園但親友卻因空汙癌逝，她問巿長候選人，林園人呼吸一口新鮮空氣，有這麼困難嗎？

(中時 )