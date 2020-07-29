美股消息面：

1.市場觀望聯準會決議，與美國經濟情勢變化，周二尾盤美元指數微升0.06%，報93.67。

2.美國共和與民主兩黨在新冠肺炎的新紓困案上意見分歧，以及美國疫情持續惡化恐削弱原油需求，周二紐約期油收跌56美分或1.4%，為每桶41.04美元。倫敦布蘭特期油收跌19美分或0.4%，為每桶43.22美元。

3.全球與世界第一大經濟體美國的疫情持續升高，在避險需求帶動下，以及受到美元走軟提振，紐約期金一度漲破2000美元大關，惟之後震盪加劇，終場紐約12月期金僅小漲0.4%，為每盎司1963.90美元，全日在下跌1.4%至上漲2.3%之間拉鋸。

4.世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國7月消費者信心指數為92.6，較6月經修正後為98.3大幅下滑，並低於市場預期的94.55。

5.標普/Case-Shiller美國5月20大城市房價指數年漲3.69%，較4月的年漲3.98%放緩，並落後市場預期的年漲4%。經季節性調整後，20大城市房價指數月漲0.04%，較4月的月漲0.33%下滑，並落後市場預期的月漲0.3%。

(時報資訊)