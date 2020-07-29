寶成(9904)今日除息，開盤參考價25.25元，甩開子公司的獲利預警利空，股價跳空開低，受到買盤簇擁，股價由黑翻紅，盤中漲幅超過4.3%，離填息僅差一步。

寶成受疫情影響製鞋接單與營運，6月及上半年營收皆呈現下滑的情形，好消息是6月及第二季營收均呈現月增及季增走勢，可以看出營運有逐月或逐季復甦的跡象。由於疫情衝擊大過想像，客戶下單謹慎，需觀察市場需求何時反彈。

全球經營環境仍不明確，寶成在鞋類製造業務方面將持續增進製造能力的靈活性及多元化，保持各地產能規劃最大彈性。而在運動用品零售及品牌代理業務方面，除將積極強化電子商務平台的營運能力，持續投資實體門店，繼續整合線上線下資源，並不斷創新經營模式，首間結合運動服務元素的「YYsports 竹科概念店」已在今年上半年在新竹推出。 寶成日前代子公司裕元及在港股上市的寶勝國際公告獲利預警。預期裕元今年上半年稅後淨損將達到1.5~1.6億美元，相對去年同期稅後純益的1.65億美元，由盈轉虧。裕元子公司寶勝國際受首季大陸區實施多項防疫管制措拖影響，預期上半年度稅後純益約人民幣1,700萬元，較去年同期稅後純益約人民幣4.63億元大幅減少超過90%。

(時報資訊)