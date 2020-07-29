訊連(5203)昨日法說會公布第2季財報，雖然公司認為2021年開始獲利將進入成長期，但第2季財報不如預期，單季每股盈餘僅0.58元，是9季度以來最低，開盤財報利空衝擊，一度被打落跌停110.5元。

訊連第2季由於研發及廣告行銷費用增加，總計達到2.8億元，年增36.6％，本業獲利降到0.6億元，另外，轉投資玩美移動因為歐美封城，尤其紐約及巴黎影響較大，單季意外轉為虧損，造成單季獲利不如預期原因。

雖然短期受財報影響，但今天法人出具報告認為，現階段大幅投入費用短期將衝擊獲利數字，但由於行業特性不同於製造業，一旦年約續約率可維持6成以上，未來費用增加速度小於營收成長，對於獲利能力將出現明顯加乘效果。

此外，人臉辨識初步帶來營收還不明顯，但產品推向國際市場，未來成長值得留意。而U系列產品因疫情打開知名度，未來也將推向美日等國際市場，在習慣因疫情改變下，成長性也可期待。

(時報資訊)